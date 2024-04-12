«Третья мировая»: как Иран ответит на «пощечину» Израиля

Недавно Израиль нанес своеобразную «пощечину» Ирану, атаковав консульство страны в Сирии. Востоковед Андрей Онтиков рассказал изданию «БИЗНЕС Online», как будет развиваться ситуация в регионе в свете этих событий.
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