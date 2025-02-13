Ситуация в Курской области сложна и уникальна одновременно. Шестого августа 2024 года на территорию региона прорвались войска киевского режима, и, наверное, впервые в военной истории противник официально признал, что его регулярная армия осуществляет террористическую операцию — с захватом заложников, пытками и убийствами мирных людей.
Теперь не уйдет никто: Курск меняет правила войны и мира
Комментарии
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E
Ed
Раздражают, да просто невыносимы хари живых убийц гражданских по ЦТ. Такого не должно быть - они должны быть все, без искдючений и всяческих "добрых воль" у бандеры, безвозвратно.
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23 час.
ШКИПЕР
Каклов и вороватых чинуш - к стенке !
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20 час.
ЛС
Лидия Санникова
Укров в Курской области в плен не брать.
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2 час.
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