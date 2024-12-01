Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 849 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    С ужасом жду приход Трампа к власти в США...Поющие в "Орешнике"
  • Роза ИксановаГабун
    посчитайте сколько стоит газ для населения и увидите, что барыги-олигархи в накладе не остались. Провести газ от забо...США устанавливают...
  • Вениамин Мельников
    продались не Мы,нас предали.США устанавливают...

США устанавливают контроль над российским газом

США устанавливают контроль над российским газом

Сергей Савчук Прошло уже более двух лет с момента подрыва трех магистралей газопроводов "Северный поток", но он продолжает оставаться важнейшим фактором не только энергетики, но в большей мере геополитических игрищ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вениамин Мельников
воюем с тем ,кому принадлежат   важнейшие   отрасли  народного хозяйства России , не только газ. Наши лидеры пытаются представить себя суверенными,а где их дети, внуки, бывшие жены,активы? Да там же. Мы до сих пор не знаем что еще принадлежит НАМ.
Ответить
51 мин.
ВМ
Вениамин Мельников
продались не Мы,нас предали.
Ответить
48 мин.
Роза ИксановаГабун
посчитайте сколько стоит газ для населения и увидите, что барыги-олигархи в накладе не остались. Провести газ от забора в дом стоит от 200 тысяч рублей !!!!!!!!!???????? и потом нам- населению ничего НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ, пока жируют  барыги
Ответить
4 мин.

Картина дня

наверх