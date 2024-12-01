Сергей Савчук Прошло уже более двух лет с момента подрыва трех магистралей газопроводов "Северный поток", но он продолжает оставаться важнейшим фактором не только энергетики, но в большей мере геополитических игрищ.
США устанавливают контроль над российским газом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вениамин Мельников
воюем с тем ,кому принадлежат важнейшие отрасли народного хозяйства России , не только газ. Наши лидеры пытаются представить себя суверенными,а где их дети, внуки, бывшие жены,активы? Да там же. Мы до сих пор не знаем что еще принадлежит НАМ.
Ответить
51 мин.
ВМ
Вениамин Мельников
продались не Мы,нас предали.
Ответить
48 мин.
Роза ИксановаГабун
посчитайте сколько стоит газ для населения и увидите, что барыги-олигархи в накладе не остались. Провести газ от забора в дом стоит от 200 тысяч рублей !!!!!!!!!???????? и потом нам- населению ничего НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ, пока жируют барыги
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии