США устанавливают контроль над российским газом

Вениамин Мельников

воюем с тем ,кому принадлежат важнейшие отрасли народного хозяйства России , не только газ. Наши лидеры пытаются представить себя суверенными,а где их дети, внуки, бывшие жены,активы? Да там же. Мы до сих пор не знаем что еще принадлежит НАМ.