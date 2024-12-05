Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрис Хартманис
    Жирненькая она стала-это прямо заметноСергей Лазарев на...
  • Алексей Тан
    Наплаву окажется только тот.... кто ПРОИЗВОДИТ!.... счаслив ТОТ .. кто простой продукт ИМЕЕТ... и ЭТИМ только богатее...Доллар рухнет, Ки...
  • Вова Рябов
    Всё что русское России.а бандеровцев ЕвропеКак Германия, Рум...

Врачи обеспокоились из-за введения обязательных клинических рекомендаций

Врачи обеспокоились из-за введения обязательных клинических рекомендаций

Медики предупредили, что не все поликлиники и больницы смогут соблюдать новые требования, в силу ограниченных бюджетов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Георгиевич
Как я понял, что вся проблема состоит в недостатке финансирования со стороны региональных ОМС. В своё время г-жа Матвиенко подняла вопрос о целесообразности содержания ОМС утверждая что, данная структура использует больше трети выделенных средств на собственные нужды, несмотря на хроническое недофинансирование медицины. Упразднение ОМС можно рассматривать как источник финансирования для претворения в жизнь обязательных клинических рекомендаций.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх