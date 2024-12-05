Врачи обеспокоились из-за введения обязательных клинических рекомендаций

Валентин Георгиевич

Как я понял, что вся проблема состоит в недостатке финансирования со стороны региональных ОМС. В своё время г-жа Матвиенко подняла вопрос о целесообразности содержания ОМС утверждая что, данная структура использует больше трети выделенных средств на собственные нужды, несмотря на хроническое недофинансирование медицины. Упразднение ОМС можно рассматривать как источник финансирования для претворения в жизнь обязательных клинических рекомендаций.