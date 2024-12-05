Медики предупредили, что не все поликлиники и больницы смогут соблюдать новые требования, в силу ограниченных бюджетов.
Врачи обеспокоились из-за введения обязательных клинических рекомендаций
Комментарии
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Валентин Георгиевич
Как я понял, что вся проблема состоит в недостатке финансирования со стороны региональных ОМС. В своё время г-жа Матвиенко подняла вопрос о целесообразности содержания ОМС утверждая что, данная структура использует больше трети выделенных средств на собственные нужды, несмотря на хроническое недофинансирование медицины. Упразднение ОМС можно рассматривать как источник финансирования для претворения в жизнь обязательных клинических рекомендаций.
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