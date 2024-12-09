Что такое живая и неживая природа Связь между ними Объекты живой природы Объекты неживой природы Что такое живая и неживая природа Фото: Petar Paunchev/Shutterstock/FOTODOM Живая природа — это все объекты природы, которые растут, развиваются, размножаются, дышат и питаются.
Что относится к живой и неживой природе, связь и отличия
Комментарии
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Виталий
Открытие века :"... Живая природа произошла от (или-ИЗ ?) неживой природы.... " . Осталось самую малость - понять, В ЧЕМ разница между, скажем, живым комаром и "прихлопнутым". КУДА и ЧТО исчезает из живого, после того, как оно становится неживым.
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