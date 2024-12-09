Что относится к живой и неживой природе, связь и отличия

В

Виталий

Открытие века :"... Живая природа произошла от (или-ИЗ ?) неживой природы.... " . Осталось самую малость - понять, В ЧЕМ разница между, скажем, живым комаром и "прихлопнутым". КУДА и ЧТО исчезает из живого, после того, как оно становится неживым.