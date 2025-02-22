В народном календаре сегодня Лаптев день. В старину 22 февраля в буквальном смысле начинали плести лапти, причем первую пару никому не отдавали – она считалась счастливой для того, кто лапти смастерил.
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В народном календаре сегодня Лаптев день. В старину 22 февраля в буквальном смысле начинали плести лапти, причем первую пару никому не отдавали – она считалась счастливой для того, кто лапти смастерил.