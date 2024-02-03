Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Сказ о том, как Джалиль Гатауллин полицейских порезал. Брали живьём

Сказ о том, как Джалиль Гатауллин полицейских порезал. Брали живьём

# Чернильница Довольно интересная и одновременно печальная история произошла в Нижнекамске, где видимо переиграв в ГТА молодой человек пришел на парковку после городского УВД.

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Комментарии
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Елена Смирнова
таких - уничтожение при побеге, по другому никак!
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2 час.
Александр Третьяк
Лучше бы грохнули  бы при задержании
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2 час.
Игорь Самаров
Какая радость! Поставили на воинский учет. И что с того?! Хотя бы сотая часть новоявленных россиян находится в зоне СВО??? Конечно же нет! И по хуй им ваш учет! Как ехали, так и будут ехать. Гребанное правительство и олигархи! Когда же вы суки насытиться?! Стране приходит пиздец (((
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1 час.

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