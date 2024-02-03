# Чернильница Довольно интересная и одновременно печальная история произошла в Нижнекамске, где видимо переиграв в ГТА молодой человек пришел на парковку после городского УВД.
Сказ о том, как Джалиль Гатауллин полицейских порезал. Брали живьём
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Смирнова
таких - уничтожение при побеге, по другому никак!
Ответить
2 час.
Александр Третьяк
Лучше бы грохнули бы при задержании
Ответить
2 час.
Игорь Самаров
Какая радость! Поставили на воинский учет. И что с того?! Хотя бы сотая часть новоявленных россиян находится в зоне СВО??? Конечно же нет! И по хуй им ваш учет! Как ехали, так и будут ехать. Гребанное правительство и олигархи! Когда же вы суки насытиться?! Стране приходит пиздец (((
Ответить
1 час.
Свежие комментарии