Сказ о том, как Джалиль Гатауллин полицейских порезал. Брали живьём

Игорь Самаров

Какая радость! Поставили на воинский учет. И что с того?! Хотя бы сотая часть новоявленных россиян находится в зоне СВО??? Конечно же нет! И по хуй им ваш учет! Как ехали, так и будут ехать. Гребанное правительство и олигархи! Когда же вы суки насытиться?! Стране приходит пиздец (((