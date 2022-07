«I did it my way» (рус. «Я поступал по-своему»), — так пел американский исполнитель Фрэнк Синатра. Лирический герой этой песни как бы подводит итог своей приближающейся к завершению жизни и находит, что главным достижением было то, что он поступал так, как считал нужным.