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Суд не стал арестовывать напавшего с ножницами на фигуриста Дикиджи в петербургском метро

Извинения спортсмену он так и не принёс. Приморский районный суд Петербурга освободил под подписку о невыезде мужчину, который напал на фигуриста Владислава Дикиджи в петербургском метро, передаёт корреспондент 78.

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