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Сто лет пользы: как арктические водоросли стали настоящим богатством России

Сто лет пользы: как арктические водоросли стали настоящим богатством России

В 1918 году в Архангельске открыли первое в стране производство йода из ламинарии. За более чем 100 лет предприятие смогло накопить знания о полезных свойствах арктических водорослей и разработать  собственную технологию их добычи и переработки.

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