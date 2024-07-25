Новосибирская область – в десятке российских регионов-лидеров по капремонту школ

В число регионов России с большим количеством и высокой степенью готовности объектов в рамках программы по капремонту школ вошла Новосибирская область по итогам реализации федеральной программы с 2022 года.
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