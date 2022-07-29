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Врач рассказала, как выбрать арбуз, чтобы не отравиться

Врач рассказала, как выбрать арбуз, чтобы не отравиться

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, как выбрать арбуз, чтобы не отравиться, она напомнила, что отравление может произойти из-за применения вредных веществ при выращивании или неправильного хранения, сообщает «Пятый канал».

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