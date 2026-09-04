Балерина Волочкова призналась, что с уважением относится к коллегам без таланта

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова призналась, что не осуждает своих коллег по сцене вне зависимости от уровня их таланта.
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