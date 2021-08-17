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Универсальный десантный корабль Trieste (L 9890). Будущее ВМС Италии

Универсальный десантный корабль Trieste (L 9890). Будущее ВМС Италии

Недавно в Италии завершилось строительство перспективного универсального десантного корабля Trieste. 12 августа он впервые вышел на ходовые испытания, и в течение ближайших месяцев должен будет подтвердить свои характеристики.

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