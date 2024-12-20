С каждым днем российская армия наращивает темпы наступления в зоне украинского конфликта, пишет японское издание JB Press.
Сильнодействующий "Орешник": конфликт завершится на условиях России
Комментарии
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Надежда
«А орешки не простые, скорлупы — то золотые, ядра — чистый изумруд»!))😉
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16 час.
РФ
Раиса Фазлетдинова
"Не похоже, чтобы Москва была готова вернуть территории."-- потому, что Россия ВЕРНУЛА СВОИ территории, освободив их от фашизма. Так было, есть и будет ВСЕГДА!
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12 час.
Гарибян Сусанна
"Орешник" это только цветочки, наши ребята этим не ограничатся, изобретут что-нибудь ещё, чтобы эти твари не лезли на землю Русскую. Жить будем спокойно только тогда, когда нас будут бояться. Надо перестать быть "добренькими" , и жить для себя, а не для прихлебателей. Братья у нас, как показало время, только белорусы. Так мы с ними одной крови.
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4 час.
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