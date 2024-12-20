Сильнодействующий "Орешник": конфликт завершится на условиях России

"Не похоже, чтобы Москва была готова вернуть территории."-- потому, что Россия ВЕРНУЛА СВОИ территории, освободив их от фашизма. Так было, есть и будет ВСЕГДА!

Гарибян Сусанна

"Орешник" это только цветочки, наши ребята этим не ограничатся, изобретут что-нибудь ещё, чтобы эти твари не лезли на землю Русскую. Жить будем спокойно только тогда, когда нас будут бояться. Надо перестать быть "добренькими" , и жить для себя, а не для прихлебателей. Братья у нас, как показало время, только белорусы. Так мы с ними одной крови.