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Рок-фестиваль пройдет в Ноябрьске 12 сентября

Рок-фестиваль пройдет в Ноябрьске 12 сентября

В Ноябрьске фестиваль «Жар-фест» 12 сентября объединит живую рок-музыку со световым и огненным шоу. Афишу мероприятия опубликовала администрация города.

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