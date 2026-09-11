Моди подарил Путину древнеиндийский трактат "Тирукурал" на русском языке

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита БРИКС встретился с российским главой государства Владимиром Путиным и подарил ему древнеиндийский трактат "Тирукурал" на русском языке.
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