ПВО ВС РФ уже научились обнаруживать и сбивать GLSDB противника

Новый американский гибридный боеприпас GLSDB, поставленный из США Вооруженным Силам Украины (ВСУ), обладает высокой точностью и способен самонаводиться на цель, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Ленте.
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