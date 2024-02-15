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ИАНЕД

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ПВО ВС РФ уже научились обнаруживать и сбивать GLSDB противника

Новый американский гибридный боеприпас GLSDB, поставленный из США Вооруженным Силам Украины (ВСУ), обладает высокой точностью  и способен самонаводиться на цель, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Ленте.

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