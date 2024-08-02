Ткачев о старте сборов «Трактора»: «Многие остались с прошлого сезона, многих знаю, так что вернулся как к себе домой. Все осваиваются, общаются»

«Все хорошо, удалось и отдохнуть, и поработать. Сейчас начался тренировочный процесс и все в работе. Все ребята готовились заранее, все посещали и зал, и лед, так что сейчас разница в упражнениях, в подходе в целом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Вице-спикер Госдумы Кузнецова: «Эта Олимпиада стала похоронами культурной Европы. Мы требуем извинений перед миллиардами христиан»
- Тебас недоволен открытием Олимпиады: «Использование образа «Тайной вечери» – оскорбление для христиан. Где уважение к религиозным убеждениям?»
- «Интерпретация греческого бога Диониса». МОК объяснил сцену с участием покрашенного в синий голого певца на открытии ОИ
Свежие комментарии