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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ткачев о старте сборов «Трактора»: «Многие остались с прошлого сезона, многих знаю, так что вернулся как к себе домой. Все осваиваются, общаются»

«Все хорошо, удалось и отдохнуть, и поработать. Сейчас начался тренировочный процесс и все в работе. Все ребята готовились заранее, все посещали и зал, и лед, так что сейчас разница в упражнениях, в подходе в целом.

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