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В США назвали действия Трампа мечтой Советского Союза

В США назвали действия Трампа мечтой Советского Союза

Действия президента США Дональда Трампа, отделившегося от Европы, стали воплотили в реальность мечту Советского Союза, разделив США и Европу, заявил журналист Роджер Коэн в колонке для The New York Times.

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