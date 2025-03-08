В США назвали действия Трампа мечтой Советского Союза

Действия президента США Дональда Трампа, отделившегося от Европы, стали воплотили в реальность мечту Советского Союза, разделив США и Европу, заявил журналист Роджер Коэн в колонке для The New York Times.
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