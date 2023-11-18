Канадца Стролла не оштрафовали второй раз за день на Гран-при Лас-Вегаса

Канадский гонщик Лэнс Стролл из команды «Астон Мартин» мог потерять пять позиций на стартовой решетке в гонке Гран-при Лас-Вегаса, но после изучения данных с камер в его адрес не стали применять штрафных санкций.
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