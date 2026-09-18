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Директор Palantir Александр Мур продал акции почти на $3 млн

Директор Palantir Александр Мур продал акции почти на $3 млн

Директор Palantir Technologies Александр Д. Мур 15 сентября продал 16 000 акций класса A компании на общую сумму около $2,76 млн.

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