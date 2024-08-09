Президент Мексики Обрадор не станет арестовывать Путина в случае его визита

Власти Мексики оказались исполнять ордер МУС в отношении президента России Владимира Путина. Об этом заявил действующий президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе утренней пресс-конференции, его слова привело РИА «Новости».
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