Как изменялись собачьи ошейники от Древнего Египта до наших дней: Шипы, замки и бриллианты

Собаки сопровождают людей несколько тысяч лет как верные помощники, защитники и компаньоны. Сегодня уже неизвестно, кто первый придумал надеть на пса ошейник и при каких обстоятельствах случилось это знаковое событие.
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