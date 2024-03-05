Учимся резать хлеб (не все умеют, как оказалось)

Оказывается, что далеко не все умеют (только не удивляйтесь) резать хлеб! Я тоже вначале удивилась, когда сначала один читатель попросил меня рассказать о том, как нужно правильно резать хлеб… Но когда еще несколько человек поставили лайк под его комментарием… Я поняла, что ситуация просто ….