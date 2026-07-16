Biden's Memoir Given Post-Midterm Release, But Will It Hurt Democrats Anyway? Joe Biden's publisher has picked a release date for his memoir, Promise Me, America, and the timing may reflect how little the party wants to talk about him before November.
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