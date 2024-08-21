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Какие государства препятствуют конфискации замороженных российских активов

Какие государства препятствуют конфискации замороженных российских активов

В силу всевозможных обстоятельств за симпатии Глобального Юга борются и Киев, и Москва. В данной связи необходимо признать: вопрос принудительного изъятия средств с замороженных счетов ЦБ РФ непопулярен среди правительств стран третьего мира.

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