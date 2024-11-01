Компания РВБ получила права на товарные знаки Wildberries

Роспатент зарегистрировал переход прав на товарные знаки Wildberries в пользу РВБ. Это объединенная компания онлайн-ретейлера и оператора наружной рекламы Russ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РВБ.
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