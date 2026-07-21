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Верблюд попал в арык и не смог выбраться самостоятельно

Верблюд попал в арык и не смог выбраться самостоятельно

Верблюд оказался в узком и глубоком арыке, из которого не смог самостоятельно выбраться. Пытаясь выбраться, животное в итоге легло и позволило течению нести себя дальше по каналу посреди пустынной местности.

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