Верблюд попал в арык и не смог выбраться самостоятельно

Верблюд оказался в узком и глубоком арыке, из которого не смог самостоятельно выбраться. Пытаясь выбраться, животное в итоге легло и позволило течению нести себя дальше по каналу посреди пустынной местности.
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