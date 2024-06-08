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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ортега продлил контракт с «Ман Сити» до 2026-го: «Лучший второй номер из всех, что у нас был»

Ортега продлил контракт с «Ман Сити» до 2026-го: «Лучший второй номер из всех, что у нас был»

Срок нового соглашения рассчитан до лета 2026 года. Предыдущий контракт голкипера действовал до лета 2025-го.

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