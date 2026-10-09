В Курской области за сутки семь пожаров и ДТП

Помимо пожаров, пожарные семь раз выезжали на ДТП, а саперы обезвредили три взрывоопасных предмета.За минувшие сутки в Курской области зафиксировали семь пожаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВЦ «Голливудские игл...
- A Лекарства от ожир...
- ДМ Лекарства от ожир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым