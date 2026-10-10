‼️🇺🇦💥ПВО разрушает Киев: появился момент падения ракеты на Оболони в Киеве ▪️Днем ранее ПВО также сбивало «Герани», из-за чего те падали на улицы Киева.
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