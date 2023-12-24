БЕСПРЕДЕЛ ИНОСПЕЦИАЛИСТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: МАССОВАЯ АТАКА НА ПОЛИЦИЮ В МОСКВЕ И ИЗБИЕНИЕ ВЕТЕРАНА СВО В ПЕТЕРБУРГЕ

ТН

Татьяна Недогреева

Мы всю жизнь считали себя обязанными перед нацменами заботиться о них, кормить их, учить их и все это в ущерб себе. Теперь во что превратились русские деревни и как живут нацмены. Когдаже мы будем думать о себе. Или уже никогда? Меня по распределению направили в Грозный. Здоровье, молодость и все нажитое пришлось бросить и бежать. Кто помо? Кругом обращалась. В Москву писала. Кадырову писала. Тишина. Дасталась мне саманная хата по наследству , которая вот вот рухнет. А что я за пенсию могу? Но посмотрите, как сейчас живут в чечне. За наше все отнятое и правительствнные вливания. Так что же будет,когда еще и мигранты на голову садятся. Давайте думать ,в первую очередь , о себе.