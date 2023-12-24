После правильных слов президента России и Предстоятеля Русской Церкви о ключевой роли русского народа в нашем государстве, о необходимости строгого соблюдения его культурных традиций и правовых норм страны для всех приезжающих к нам на заработки – патриоты ждали активных действий по сокращению потока нелегальных и легальных мигрантов в РФ.
БЕСПРЕДЕЛ ИНОСПЕЦИАЛИСТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: МАССОВАЯ АТАКА НА ПОЛИЦИЮ В МОСКВЕ И ИЗБИЕНИЕ ВЕТЕРАНА СВО В ПЕТЕРБУРГЕ
Комментарии
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Николай Г
А что неправду написала?
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14 час.
Natalija Osminina
А 10% из соображений РОЖДАЕМОСТИ. Иначе через пару поколений Россия станет азиатской страной.
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13 час.
ТН
Татьяна Недогреева
Мы всю жизнь считали себя обязанными перед нацменами заботиться о них, кормить их, учить их и все это в ущерб себе. Теперь во что превратились русские деревни и как живут нацмены. Когдаже мы будем думать о себе. Или уже никогда? Меня по распределению направили в Грозный. Здоровье, молодость и все нажитое пришлось бросить и бежать. Кто помо? Кругом обращалась. В Москву писала. Кадырову писала. Тишина. Дасталась мне саманная хата по наследству , которая вот вот рухнет. А что я за пенсию могу? Но посмотрите, как сейчас живут в чечне. За наше все отнятое и правительствнные вливания. Так что же будет,когда еще и мигранты на голову садятся. Давайте думать ,в первую очередь , о себе.
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13 час.
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