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А был ли (британский) мальчик?

А был ли (британский) мальчик?

Тут такое дело: всё, что ниже написано и представлено в изображениях, надо читать и смотреть максимально внимательно.

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Владимир Самойленко
а про амерские лоханки в Керчи и Севастополе читали? ну как они резко приплыли в эти города и также резко уплыли оттуда? их, естественно никто не видел. это тока маркеры в этой маринатрафик передвигались. бо хто-то пошутил с GPS. так шо хакеры не дремлют.

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