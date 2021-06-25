А был ли (британский) мальчик?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаА был ли (британский) мальчик?Тут такое дело: всё, что ниже написано и представлено в изображениях, надо читать и смотреть максимально внимательно.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Самойленкоа про амерские лоханки в Керчи и Севастополе читали? ну как они резко приплыли в эти города и также резко уплыли оттуда? их, естественно никто не видел. это тока маркеры в этой маринатрафик передвигались. бо хто-то пошутил с GPS. так шо хакеры не дремлют.Комментировать
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