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FiNE NEWS

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8 причин побывать на Мальдивах

8 причин побывать на Мальдивах

Мы привыкли считать поездку на Мальдивы каким-то недостижимым уровнем роскоши, но часто забываем, что сейчас это очень даже популярное (и вполне доступное) направление.

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