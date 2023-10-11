Эксперт рассказал о характере продвижения ВС РФ на купянском направлении

Уровень профессионализма украинских боевиков падает, а у российских бойцов растет, поэтому и происходят события, которые мы сейчас наблюдаем, — изменение линии боевого соприкосновения в сторону западных границ Украины.
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