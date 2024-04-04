Что известно о мобилизации 300 тысяч человек в России, которой пугает Зеленский?

На заявление президента Украины Зеленского ответили в Кремле и Госдуме Новая волна мобилизации якобы планируется в России — такое заявление 3 апреля без ссылок на источники сделал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.