Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Крутой эксклюзив из остатков стройматериалов

Крутой эксклюзив из остатков стройматериалов

Для не убиваемого кресла, которому ни по чем превратности погоды всегда найдется место на участке. Главное сразу определить, где именно будет располагаться объект, так как внушительный вес не позволит часто перемещать его с одного места ни другое.

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