ЕЛЕНА ИСИНБАЕВА. ФОТО: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON/GLOBAL LOOK PRESS ИВАН КОНДАКОВ ПРЫЖОК ИСИНБАЕВОЙ С ПЕРЕОБУВАНИЕМ: НАЗВАНА ЦЕНА "НОВОГО РЕКОРДА" В ЕВРО Без длинных вступлений и прологов: Елена Исинбаева отреклась от воинского звания и окрестила себя "человеком мира".
Елена Исинбаева отреклась от воинского звания и окрестила себя "человеком мира".
Комментарии
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зуфар юсупов
Всё спорно. То, что Исинбаева не хочет потерять недвижимость и заработанные адским трудом средства для своей семьи - не грех и не преступление. Не прочитал, чтобы она осудила СВО или внешнюю политику России. Может ошибаюсь. Но наша политика в области спорта породит множество спортсменов, готовых отречься от российского гражданства. Почему? Да потому, что мы посылаем свои сборные на международные турниры под "серым" флагом и под "серым" гимном. Это и есть подталкивание к перебежке в другой лагерь и обесценивание символов нашей страны.
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16 час.
Николай Галыгин
,,человек мира,,-это камуфляж предателя
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3 час.
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