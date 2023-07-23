Елена Исинбаева отреклась от воинского звания и окрестила себя "человеком мира".

зуфар юсупов

Всё спорно. То, что Исинбаева не хочет потерять недвижимость и заработанные адским трудом средства для своей семьи - не грех и не преступление. Не прочитал, чтобы она осудила СВО или внешнюю политику России. Может ошибаюсь. Но наша политика в области спорта породит множество спортсменов, готовых отречься от российского гражданства. Почему? Да потому, что мы посылаем свои сборные на международные турниры под "серым" флагом и под "серым" гимном. Это и есть подталкивание к перебежке в другой лагерь и обесценивание символов нашей страны.