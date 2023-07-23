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Елена Исинбаева отреклась от воинского звания и окрестила себя "человеком мира".

Елена Исинбаева отреклась от воинского звания и окрестила себя "человеком мира".

ЕЛЕНА ИСИНБАЕВА. ФОТО: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON/GLOBAL LOOK PRESS ИВАН КОНДАКОВ ПРЫЖОК ИСИНБАЕВОЙ С ПЕРЕОБУВАНИЕМ: НАЗВАНА ЦЕНА "НОВОГО РЕКОРДА" В ЕВРО Без длинных вступлений и прологов: Елена Исинбаева отреклась от воинского звания и окрестила себя "человеком мира".

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Комментарии
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зуфар юсупов
Всё спорно. То, что Исинбаева не хочет потерять недвижимость и заработанные адским трудом средства для своей семьи - не грех и не преступление. Не прочитал, чтобы она осудила СВО или внешнюю политику России. Может ошибаюсь. Но наша политика в области спорта породит множество спортсменов, готовых отречься от российского гражданства. Почему? Да потому, что мы посылаем свои сборные на международные турниры под &quot;серым&quot; флагом и под &quot;серым&quot; гимном. Это и есть подталкивание к перебежке в другой лагерь и обесценивание символов нашей страны.
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Николай Галыгин
,,человек мира,,-это камуфляж предателя
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