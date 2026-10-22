Спутниковые наблюдения показывают, что в экваториальной части океана стало меньше фитопланктона, от которого зависит вся морская пищевая цепь Эль-Ниньо, природное климатическое явление, при котором вода в экваториальной части Тихого океана становится теплее обычного, уже меняет цвет океана.
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