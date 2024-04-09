Охотник из Бурятии озвучил количество добываемых им волков в год

Охота на волка всегда считалась одной из самых сложных и, следовательно, особенно почетных. По уровню интеллекта волк не уступает человеку, а в своей природной среде, будь то лес или степь, даже превосходит его, и это несомненный факт.
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