Куда отправиться в июне 2024 года?

Сегодня мы рассказываем об одном из самых популярных туристических направлений - Мозамбике. Этот южноафриканский регион известен своей безупречной природной красотой, богатейшим животным миром и теплым климатом.
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