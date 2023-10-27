С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б»

Об этом 27 октября сообщили в минобороны России.— 27 октября 2023 года с космодрома «Плесецк» (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.
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