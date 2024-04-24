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Привет из бронзового века: в Крыму археологи нашли древнее поселение

Привет из бронзового века: в Крыму археологи нашли древнее поселение

Археологи и почвоведы проводят исследования в Караларском природном парке.На территории Караларского природного парка учёные Крымского федерального университета нашли две группы полуземлянок и загонов для скота позднего бронзового века.

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