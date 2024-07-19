Выдача ипотеки в России в июне выросла почти в 1,5 раза

Выдача ипотеки в России в июне 2024 года выросла почти в 1,5 раза по сравнению с маем этого же года. Об этом говорится в материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2024 года».
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