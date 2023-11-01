От одного имени нашего президента западников корчит, как чертей от ладана Андрей Соколов Помните, как профессор Преображенский в «Собачьем сердце» Булгакова советовал не читать перед обедом газет? Мол, это вредит пищеварению.
Путин: живее всех живых!
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Ну, ты и кретин!
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1 д.
Сергей Овчинников
Типа, сам дурак, ха-ха-ха! Я не ошибся в диагнозе!
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23 час.
ВФ
Владимир Фердман
для тупых есть гугл - пользуйся
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14 час.
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