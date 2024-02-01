Стало известно, какой кредит берут на покупку машины с пробегом

В России в 2023 году средний размер автокредита вырос на 40% и составил 1,64 млн рублей, в среднем россияне брали в банках на покупку нового автомобиля порядка 2 млн рублей, а на подержанную машину с пробегом — 1,5 млн рублей.
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