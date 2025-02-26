Вильфанд предрек мартовские морозы в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал мартовские морозы в Москве.В беседе с ТАСС во вторник, 25 февраля, специалист отметил, что морозы в первый месяц весны являются нормальным явлением для этого месяца.