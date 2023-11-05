Патентная резинка. Шапка бини.

Шапка бини дизайн: Лана Гросса Размер: на окружность головы 54 - 56 см, высота 31 см. Материалы: Пряжа Alta Moda Cashmere 16 Sfumato от Lana Grossa (78 % мериносовая шерсть, 12 % кашемир, 10 % полиамид; 220 м / 100 г): 200г розовый меланж (цвет 201); Чулочные спицы 5,5 мм и 7,5 мм, круговые спицы 7,5 мм длиной 60 см.
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