НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Pushitsa_KnittingIdeas

2 подписчика

Патентная резинка. Шапка бини.

Патентная резинка. Шапка бини.

Шапка бини   дизайн: Лана Гросса  Размер: на окружность головы 54 - 56 см, высота 31 см.   Материалы: Пряжа Alta Moda Cashmere 16 Sfumato от Lana Grossa (78 % мериносовая шерсть, 12 % кашемир, 10 % полиамид; 220 м / 100 г): 200г розовый меланж (цвет 201); Чулочные спицы 5,5 мм и 7,5 мм, круговые спицы 7,5 мм длиной 60 см.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх