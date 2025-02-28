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В Минздраве РФ заявили о снижении младенческой смертности почти на 20%

В Минздраве РФ заявили о снижении младенческой смертности почти на 20%

Смертность детей в возрасте до 17 лет в России за последние пять лет снизилась на 16,7%. Об этом сообщила 28 февраля заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова в ходе международного конгресса педиатров, передает .

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